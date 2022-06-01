WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.

В настоящее время глава МИД РФ Сергей Лавров находится с визитом в Саудовской Аравии. Как сообщал министр, он планирует принять участие в заседании форума министров иностранных дел Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое пройдет в Эр-Рияде 1 июня.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других производителей в ОПЕК, чтобы прокачивать значительно больше нефти, к чему их призывают США и европейские страны, поскольку события в Украине подняли цены на нефть выше $100 за баррель, отмечает издание.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ. Не удалось определить, согласится ли Россия на освобождение от производственных целей сделки.

По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.