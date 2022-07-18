На Камчатке зафиксировали пепловый выброс с вулкана Шивелуч

В поселке Усть-Камчатск на Камчатке утром в понедельник зафиксировали пепловый выброс. Пепел принесло с вулкана Шивелуч, сообщил начальник Камчатской вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Активность вулкана в последнюю неделю начала расти. Наблюдается свечение на склонах и небольшие пепловые выбросы в Усть-Камчатске", - сказал ученый.

Туристов попросили не приближаться к подножию вулкана Шивелуч. На прошлой неделе на нем зафиксировали несколько пепловых выбросов.