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На Камчатке зафиксировали пепловый выброс с вулкана Шивелуч

Россия Материалы 18 июля 2022 04:11
На Камчатке зафиксировали пепловый выброс с вулкана Шивелуч

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В поселке Усть-Камчатск на Камчатке утром в понедельник зафиксировали пепловый выброс. Пепел принесло с вулкана Шивелуч, сообщил начальник Камчатской вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Активность вулкана в последнюю неделю начала расти. Наблюдается свечение на склонах и небольшие пепловые выбросы в Усть-Камчатске", - сказал ученый.

Туристов попросили не приближаться к подножию вулкана Шивелуч. На прошлой неделе на нем зафиксировали несколько пепловых выбросов.

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