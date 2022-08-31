Поставки по "Северному потоку" остановлены на три дня в связи с началом ремонта агрегата

Поставки газа по "Северному потоку" полностью остановились на три дня в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая", свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Физический поток газа по "Северному потоку" в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился со среды.

Ранее "Газпром" сообщал, что прокачка газа по "Северному потоку" будет остановлена с 31 августа по 3 сентября. Данные Nord Stream AG свидетельствовали о падении номинаций на транспортировку газа почти до нуля начиная уже с 03:00 среды.