«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок

С 31 августа прокачку по «Северному потоку» приостановили для ремонта. Как сообщили в «Газпроме», при техобслуживании турбины были найдены нарушения, передает Trend со ссылкой на РБК. По данным Ростехнадзора, до их устранения газопровод не может безопасно работать.

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в сообщении.

31 августа поставка газа по трубопроводу была полностью остановлена для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», сообщал «Газпром». По графику газопровод должен был вернуться к прокачке газа завтра, 3 сентября. Сейчас в сообщении компании не приводится предполагаемая дата возобновления работы «Северного потока».

Как сообщили в «Газпроме», при проведении техобслуживания турбины обнаружена утечка масла. Масло нашли на кабельном разъемном соединении двигателя, а также «в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления газоперекачивающего агрегата снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха». Ростехнадзор предупредил, что найденные неисправности и повреждения «не позволяют обеспечить безопасную, безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя» и ее работу необходимо приостановить.

РБК направил запрос представителю Siemens Energy.

В «Газпроме» добавили, что ранее подобные утечки находили на агрегатах с двигателями № 075, 076 и 120. Ранее они прошли заводской капитальный ремонт и сейчас находятся в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

С конца июля прокачка по «Северному потоку» сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, до 35 млн куб. м.

Снижение началось с середины июня: сначала прокачка упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем еще на треть. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. Из-за санкций против России сложности возникли с возвращением газотурбинного агрегата из Канады, куда он был отправлен на ремонт. Оттава согласилась передать турбину Берлину, чтобы тот вернул ее Москве. Сейчас агрегат находится в ФРГ, «Газпром» настаивает, что для возвращения турбины ему нужны официальные разъяснения ЕС и Британии об отсутствии санкционных рисков.