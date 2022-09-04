В России за сутки COVID-19 заболели свыше 48 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 48 042 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что в РФ количество госпитализаций за сутки составило 2 239 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 41,8%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах России, снижение количества госпитализаций произошло в 74 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрирован 51 699 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 657. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 12 марта было выявлено более 48,1 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 87 человек, накануне сообщалось о 92 умерших.

Выздоровели за сутки 35 732 человека, или на 6,9% меньше в сравнении с 3 сентября, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 729 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 384 711 умерших и 18 746 698 выздоровевших.