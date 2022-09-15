Путин заявил, что Россия очень рада присоединению Ирана к ШОС

Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.

"Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации", - сказал Путин.

"И мы этому очень рады", - подчеркнул президент России.