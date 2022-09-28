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Вакцину "Спутник V" для штаммов "дельта" и "омикрон" передали для клинических исследований

Россия Материалы 28 сентября 2022 08:12 (UTC +04:00)
Вакцину "Спутник V" для штаммов "дельта" и "омикрон" передали для клинических исследований

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Вакцина "Спутник V" Центра им. Н.Ф.Гамалеи против штаммов "дельта" и "омикрон" передана на производство, чтобы наработать вакцину для проведения клинических исследований. Об этом в среду сообщил в ходе лекции на площадке форума Openbio замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Вакцина] "дельта-омикрон" сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования", - сказал он.

В августе Центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон". Сообщалось, что адаптированная вакцина "Спутник V" обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон BA.5". Отмечалось, что новая версия вакцины также позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости.

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