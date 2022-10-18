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Exxon Mobil полностью покинула Россию

Россия Материалы 18 октября 2022 04:15 (UTC +04:00)
Exxon Mobil полностью покинула Россию

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Американская Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора СРП-проекта "Сахалин-1". Об этом, как передает Trend, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы благополучно покинули Россию после экспроприации. Нашим приоритетом всегда было быть ответственным оператором, защищая сотрудников, окружающую среду и целостность операций на "Сахалине-1". Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", - заявили в компании.

"Мы благодарны за профессионализм, опыт и самоотверженность, проявленные сотрудниками Exxon Neftegas Ltd. (предыдущий оператор проекта "Сахалин-1" - ИФ) в этих сложных обстоятельствах, и гордимся нашими значительными достижениями в проекте "Сахалин-1" с 1996 года", - добавил представитель Exxon.

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