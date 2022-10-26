В России зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Камчатском крае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Очаг сейсмособытия залегал на глубине 31 км. Эпицентр землетрясения находился в 31 км от села Никольское", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления МЧС, жители Камчатки почувствовали подземные толчки силой до трех баллов. Группы спасателей выдвинулись для обследования зданий на предмет разрушений.

Позже в ведомстве сообщили о завершении обследования зданий.

"Спасателями произведен осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного на сайте регионального управления.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду в районе Командорских островов. Оно ощущалось жителями в виде толчков силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась.