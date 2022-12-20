Россия и Белоруссия противостоят санкциям уверенно и эффективно - Путин

Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению и попыткам изолировать их, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Беларусь на глобальных рынках. Координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно", - указал он.

Путин обратил внимание, что РФ и Беларусь совместно строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни.