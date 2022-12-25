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Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на востоке Камчатки

Россия Материалы 25 декабря 2022 08:14 (UTC +04:00)
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на востоке Камчатки

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло днем в воскресенье на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Землетрясение зарегистрировано в воскресенье в 14:17 по камчатскому времени (05:17 по московскому времени), эпицентр располагался в 84 км от поселка Усть-Камчатск одноименного района на глубине 103 км.

Жители Усть-Камчатска и поселка Ключи пишут в социальных сетях о сильном подземном толчке.

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