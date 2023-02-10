Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 13

Тело еще одного погибшего нашли в Новосибирске после взрыве бытового газа в пятиэтажке. Об этом сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число погибших выросло до 13", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве региона подтвердили гибель 12 человек. Еще 9 человек пострадали.

Взрыв газа произошел утром в четверг в жилом пятиэтажном панельном доме на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда. 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар. СК возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").