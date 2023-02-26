В Москве прошла конференция, посвященная 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ФОТО)

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве прошла конференция, посвященная 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, на мероприятии, организованном посольством и представительством Фонда Гейдара Алиева в России, приняли участие представители дипломатического корпуса и российской общественности, диаспоры, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве.

Открывший конференцию посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что в этот день мы чтим светлую память сотен невинно погибших мирных жителей в результате Ходжалинского геноцида. Эта память стала символом единства азербайджанского народа. Несмотря на прошедшие годы, очень трудно смириться с жестокостью преступлений, совершённых против мирного населения. Нельзя допустить, чтобы трагедии такого масштаба были забыты. Мы обязаны положить конец безнаказанности и молчанию, восстановить справедливость по отношению к безвинным жертвам Ходжалы.

Дипломат отметил, что политико-правовая оценка этому кровавому преступлению, совершённому против человечества, была дана только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Начатый общенациональным лидером курс по доведению до международной общественности правды о Ходжалинской трагедии и ее признанию на мировом уровне как геноцида продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Первым Вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой. Также важную роль в этом играет инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», в рамках которой молодежь, как в Азербайджане, так и за ее пределами, очень активно принимает участие в сохранении памяти о жертвах этой трагедии. Обратившись к присутствующим представителям молодого поколения, он напомнил, что их священной обязанностью является широкое распространение достоверной информации о Ходжалинском геноциде среди подрастающего поколения и международной общественности.

В 2020 году, в результате 44-х дневной Отечественной Войны, Азербайджан, благодаря своей доблестной армии, отважным сыновьям, под руководством сильного, решительного и мудрого Верховного главнокомандующего освободил свои исконные территории от оккупации. Весь мир убедился в том, насколько у нас мощная и современная армия, как высок боевой дух наших солдат и офицеров и как сильна и непреклонна воля и вера азербайджанского народа в Президента.

Несмотря на тяжёлые последствия оккупации, Азербайджан сегодня привержен мирному постконфликтному урегулированию и нормализации азербайджано-армянских отношений для стабилизации ситуации в регионе. Сейчас налицо историческая возможность установления долгосрочного мира и безопасности, построение цивильных межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В заключении посол Азербайджана отметил, что по характеру и совершенным против мирного населения преступлениям, Ходжалинская трагедия стоит в одном ряду с такой кровавой страницей истории человечества, как Холокост. Он также подчеркнул, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма и все народы, проживающие здесь, пользуются равными правами для развития и сохранения национально-культурного наследия.

Также на мероприятии выступили главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, общественный деятель, дипломат, политолог, генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Центр евразийских идей», политолог Григорий Трофимчук, председатель еврейского движения «АЛЕФ» Абрам Ихиилов, активисты АМОР Фатима Гахраманлы и Тарлан Гамзаев.

Игорь Коротченко отметил, что необходимо добиться правовой оценки событий в Ходжалы со стороны парламентов современных государств, в том числе Государственной Думы Российской Федерации. Сегодня русский народ также разделяет Ходжалинскую трагедию азербайджанского народа.

Говоря о трагедии, Сергей Марков подчеркнул важность наказания виновных. Григорий Трофимчук подчеркнул, что несмотря на прошедшие годы, дата 26 февраля никогда не будет забыта и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

Выступающие отметили, что 26 февраля остаётся самой тяжелой трагической страницей в истории Азербайджана, подчеркнули важность проведения в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» последовательной объективной работы для привлечения внимания мирового сообщества к данной трагедии. Также было подчёркнуто, что геноцид Ходжалы оставил глубокий след в мировой истории как массовая расправа над мирным населением. Были озвучены слова общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что Ходжалинский геноцид, направленный против азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью и нечеловеческими методами расправы, является историческим преступлением против всего человечества.

В этот же день, 26 февраля 2023 года перед зданием Посольства был установлен стенд, посвященный памяти погибших в Ходжалинской трагедии. Посол Полад Бюльбюльоглу и сотрудники посольства, представители государственных структур Азербайджана в России, наши соотечественники, проживающие в Москве, активисты диаспоры, азербайджанские студенты в течение дня прибывали к дипломатическому представительству и возлагали цветы перед стендом.