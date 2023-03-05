В МИД РФ назвали 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, - находятся на различных стадиях проработки", - сообщил Иванов.

"При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров - это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров", - добавил замглавы МИД.

Иванов отметил, что по достижении соответствующих договоренностей российское дипведомство "обязательно проинформирует общественность".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщал, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.