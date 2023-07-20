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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Россия Материалы 20 июля 2023 16:27 (UTC +04:00)
Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

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Министерство финансов Соединенного Королевства объявило о исключении российского бизнесмена Олега Юрьевича Тинькова из британских санкционных списков, сообщает Trend.

В соответствующем документе, опубликованном в четверг, указывается, что его имя было исключено из консолидированного списка, и на него больше не распространяются санкции, предусматривающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Однако причины принятого британским правительством решения об исключении Олега Тинькова из санкционного перечня не были озвучены.

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