Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Министерство финансов Соединенного Королевства объявило о исключении российского бизнесмена Олега Юрьевича Тинькова из британских санкционных списков, сообщает Trend.

В соответствующем документе, опубликованном в четверг, указывается, что его имя было исключено из консолидированного списка, и на него больше не распространяются санкции, предусматривающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Однако причины принятого британским правительством решения об исключении Олега Тинькова из санкционного перечня не были озвучены.