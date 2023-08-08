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Выросла торговля между Россией и Китаем

Россия Материалы 8 августа 2023 07:08 (UTC +04:00)
Выросла торговля между Россией и Китаем

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Объем торговли между Россией и Китаем за период с января по июль вырос на 36,5% по сравнению с предыдущим годом и достиг отметки в $134,1 миллиарда.

Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления Китая, передает Trend.

Данные, опубликованные в отчете, показывают, что экспорт товаров из Китая в Россию за семь месяцев вырос на 73,4%, достигнув приблизительно $62,54 миллиарда. В то же время импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 15,1% и составил около $71,55 миллиарда.

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