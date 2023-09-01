Россия сокращает поставки нефти на 300 тыс. б/с на внешние рынки

БАКУ /Trend/ - Россия начала реализацию своих обязательств в рамках ОПЕК+ по сокращению поставок нефти на внешние рынки в объеме 300 тыс. баррелей в сутки к среднему значению мая - июня 2023 года, передает Trend.

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.

Срок действия снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.