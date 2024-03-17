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Владимир Путин побеждает на президентских выборах в России - exit-poll

Россия Материалы 17 марта 2024 22:20 (UTC +04:00)
Владимир Путин побеждает на президентских выборах в России - exit-poll

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Действующий президент России Владимир Путин выиграет выборы главы государства, получив 87% голосов, согласно данным exit-poll, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает Trend.

Согласно данным, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье место достанется Владиславу Даванкову от "Новых людей" (4,2%), а четвертое место займет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.

Опрос проводился с 15 по 17 марта на избирательных участках.

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