Владимир Путин побеждает на президентских выборах в России - exit-poll

БАКУ /Trend/ - Действующий президент России Владимир Путин выиграет выборы главы государства, получив 87% голосов, согласно данным exit-poll, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает Trend.

Согласно данным, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье место достанется Владиславу Даванкову от "Новых людей" (4,2%), а четвертое место займет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.

Опрос проводился с 15 по 17 марта на избирательных участках.