Владимир Путин лидирует на президентских выборах, набрав 87,34% голосов - ЦИК РФ

БАКУ /Trend/ - Действующий президент России Владимир Путин лидирует на президентских выборах, набрав 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ, передает Trend.

Согласно информации, за Путина проголосовали более 33,95 миллиона граждан.

На втором месте располагается кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,11% голосов, за которым следует представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков с результатом 4,01%. На четвертом месте располагается кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11% голосов.