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Россия начала серийное производство авиабомб ФАБ-3000

Россия Материалы 22 марта 2024 06:14 (UTC +04:00)
Россия начала серийное производство авиабомб ФАБ-3000

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия вдвое увеличила производство бомб ФАБ-1500 и начала серийное производство ФАБ-3000.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерство обороны страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел производство авиационных бомб, а также артиллерийских и танковых снарядов различных калибров на предприятии в Нижегородской области.

Сообщается, что предприятие увеличило выпуск авиабомб "ФАБ-500" и "ФАБ-1500", а с февраля текущего года организовано серийное производство "ФАБ-3000".

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