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Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93

Россия Материалы 23 марта 2024 12:27 (UTC +04:00)
Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93, пострадали более 100 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на СК РФ.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

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