Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Как сообщает Trend, об этом Владимир Путин заявил в ходе телеобращения в связи с терактом в "Крокус сити холле".

Он выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте.

В.Путин отметил, что в Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера.

"Спецслужбы России работают над выявлением пособников террористов. Следствие сделает все, чтобы установить все детали теракта", - заявил он.

По словам Владимира Путина, все четверо непосредственных исполнителей теракта в "Крокусе" задержаны.

"Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в "Крокусе", совершить новые преступления. С украинской стороны, по предварительным данным, было подготовлено "окно" для перехода границы участниками теракта в "Крокусе", - заявил он.

Президент России отметил, что РФ установит и покарает каждого, кто готовил теракт в "Крокусе".

"Террористов ждет только возмездие и забвение, будущего у них нет. Никому не удастся посеять в России ядовитые семена розни, панику и разлад", - заявил он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие и применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. По информации СК, на данный момент число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93, пострадали более 100 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

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