БАКУ /Trend/ - Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим в теракте 22 марта.



Как сообщает Trend, компания Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development.

Средства будут направлены на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, пострадавших в этой трагедии — реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды людей.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в "Крокус Сити холле". По последним данным, число погибших в теракте в "Крокус Сити холле" выросло до 140 человек.

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они взяты под арест сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года. Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.

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