Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

БАКУ /Trend/ - С российского полигона Капустин Яр состоялся испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство обороны РФ.

"12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - отметили в ведомстве.

Этот пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.