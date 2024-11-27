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Россия и Казахстан подписали протокол о продлении соглашения в сфере поставок нефти

Россия Материалы 27 ноября 2024 21:51 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия и Казахстан подписали протокол о продлении и внесении изменений в межправительственное соглашение от 9 декабря 2010 года, регулирующее торгово-экономическое сотрудничество в сфере поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан. Документ был подписан в ходе встречи президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, прошедшей в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend.

Сообщается, что в совместном заявлении по итогам переговоров стороны отметили стабильное функционирование Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подчеркнув его ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и региональной стабильности, а также в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами.

«Стороны выражают заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства в газовой сфере, включая возможности транспортировки газа в третьи страны», - говорится в документе.

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