В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил России

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник

Как сообщает во вторник Trend со сылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве, по факту убийства двух военнослужащих ВС РФ возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!