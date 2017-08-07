Иран, Турция и Россия обсудят сирийский кризис

7 августа 2017 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран, Турция и Россия обсудят сирийский кризис в Тегеране, пишут в понедельник турецким СМИ со ссылкой на дипломатические источники страны.

Согласно сообщению СМИ, встреча сторон по урегулированию сирийского кризиса состоится 8-9 августа текущего года.

СМИ не разглашают имя представителя Турции, который примет участие в тегеранской встрече.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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