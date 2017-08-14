Турция осуждает нападение на турецкое кафе в Буркина-Фасо

14 августа 2017 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает нападение на турецкое кафе, совершенное в столице Буркина-Фасо - Уагадугу, жертвами которого стали невинные жители. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, поступившем в понедельник в Trend.

«Турция активно поддерживает Буркина-Фасо в борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении МИД Турции.

Согласно сообщению МИД, в результате нападения на турецкое кафе "Стамбул" в столице Буркина-Фасо Уагадугу погибли 17 человек и ранено 8. Один из погибших является гражданином Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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