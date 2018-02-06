Госсекретарь США и советник по нацбезопасности посетят Турцию

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник президента США по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер прибудут с визитом в Турцию, сообщают турецкие СМИ.

Согласно дипломатическим источникам, Тиллерсон и Макмастер проведут встречу со своими коллегами.

Источники сообщили, что должностные лица обеих стран работают над визитом Тиллерсона и Макмастера в Турцию.

Ожидается, что с большей долей вероятности Тиллерсон будет в Турции в середине следующей недели, а Макмастер - в конце этой недели.

В прошлом году Тиллерсон 30 марта прибыл в Анкару и 10 июля - в Стамбул.

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