В Стамбульском отеле вспыхнул пожар – есть пострадавшие

7 февраля 2018 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Бейоглу Стамбула вспыхнул пожар на четвертом этаже одного из семиэтажных отелей, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате пожара по предварительным данным пострадало 6 человек, состояние трех из них оценивается как крайне тяжелое.

Сообщается, что один из пострадавших во время пожара – иностранец, гражданство которого не разглашается.
Пожар был локализован и потушен. О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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