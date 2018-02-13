В Турции разработана "рыба-робот" (Видео)

БАКУ /Trend/ - Турецкие инженеры разработали "рыбу-робота", сообщает Организация по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBİTAK).

Отмечается, что "рыба-робот" разработана при поддержке TUBİTAK в технологическом университете Fırat.

На разработку "рыбы-робота" потрачено 360 тысяч лир. Этот робот может вести наблюдения под водой и по внешнему виду не отличается от настоящей рыбы. В последующие годы в Турции запланирована разработка новых видов роботов.

Официальный курс на 13 февраля составляет 3,8137 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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