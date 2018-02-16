Обнародованы детали переговоров между Эрдоганом и Тиллерсоном

16 февраля 2018 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном турецкая сторона выдвинула ряд требований, пишут в пятницу турецкий СМИ.

Сообщается, что в первую очередь Турция потребовала от США немедленного прекращения поддержки террористов из YPG, в свою очередь необходимо, чтобы Вашингтон воспринимал Анкару в качестве главного союзника в регионе по борьбе с терроризмом, а также содействовал Турции в борьбе с террористической организацией РПК.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, а также борьбу с терроризмом.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Генштаб Турции о числе ликвидированных террористов с начала операции в Африне
Турция 11:15
В Африне от террористов освобождено более 50 населенных пунктов
Турция 09:15
Встреча Тиллерсона с Эрдоганом была продуктивной, заявили в госдепе
США 07:30
В рамках операции "Оливковая ветвь" семь турецких военнослужащих получили ранения
Турция 02:03
Эрдоган и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция 01:55
Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Сирии
США 14 февраля 17:54
Генштаб Турции сообщил о ликвидации еще 13 террористов в Африне
Турция 14 февраля 12:35
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1485 боевиков с начала операции в Африне
Турция 14 февраля 11:11
МИД Турции назвал условия нормализации отношений с США
Турция 13 февраля 16:53
Народ Турции не считает США другом и союзником - Чавушоглу
Турция 13 февраля 15:35
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1439 боевиков с начала операции в Африне
Турция 13 февраля 10:59
В Анкаре улица, где расположено американское посольство, может получить название "Оливковая ветвь"
Турция 13 февраля 10:21
У оппозиционных партий Турции имеются разногласия по поводу военной операции в Африне
Турция 13 февраля 10:02
Отношения между Турцией и США могут быть приостановлены - вице-премьер
Турция 13 февраля 09:45
В Африне освобождено более 50 населенных пунктов
Турция 13 февраля 09:21
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1369 боевиков с начала операции в Африне
Турция 13 февраля 04:18
Тиллерсон считает, что время для переговоров с КНДР еще не пришло
США 12 февраля 16:12
Турция не хочет вести диалог с США по поводу Сирии – вице-премьер
Турция 12 февраля 10:01