Обнародованы детали переговоров между Эрдоганом и Тиллерсоном

БАКУ /Trend/ - Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном турецкая сторона выдвинула ряд требований, пишут в пятницу турецкий СМИ.

Сообщается, что в первую очередь Турция потребовала от США немедленного прекращения поддержки террористов из YPG, в свою очередь необходимо, чтобы Вашингтон воспринимал Анкару в качестве главного союзника в регионе по борьбе с терроризмом, а также содействовал Турции в борьбе с террористической организацией РПК.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, а также борьбу с терроризмом.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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