Министр обороны Турции посетил границу с Сирией

6 марта 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли посетил турецко-сирийскую границу в провинции Хатай, сообщает во вторник министерство обороны страны.

В сообщении отмечается, что Джаникли был проинформирован о ходе операции «Оливковая ветвь».

Другие подробности визита Джаникли на турецко-сирийскую границу не сообщаются.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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