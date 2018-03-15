Перенесен визит главы МИД Турции в США - МИД

БАКУ /Trend/ - Перенесен запланированный на 19 марта текущего года визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, говориться в сообщении МИД Турции, распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что причина переноса визита связана с тем, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря США. На должность Госсекретаря США назначен директор ЦРУ Майк Помпео.

В сообщении также отмечается, что Чавушоглу в рамках визита в США должен был провести переговоры с Тиллерсоном.

Отметим, что ранее сообщалось, что 19 марта состоится встреча главы МИД Турции и Рекса Тиллерсона в Вашингтоне.

Стороны должны были обсуждать двухсторонние отношения, ситуацию в Сирии, а также операцию «Оливковая ветвь».

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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