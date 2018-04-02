Гробница Шаха Сулеймана будет перенесена на прежнее место в Сирии – вице-премьер Турции

БАКУ /Trend/ - Гробница Шаха Сулеймана в Сирии, которая в целях безопасности была перенесена турецкой армией 22 февраля 2015 года, будет возвращена на прежнее место, сказал вице-премьер Турции Фикри Ишык, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Ишыка, ранее гробница была перенесена из северной части Сирии из-за опасности ее разрушения со стороны террористов «Исламского Государство» (ИГ), на турецко-сирийскую границу в село Эшме. При этом вице-премьер не уточнил точную дату возвращения гробницы Шаха Сулеймана на прежнее место.

Отметим, что согласно международному договору от 1921 года, место захоронения родоначальника Османской империи на берегу Евфрата является турецким анклавом.

Могилу Сулейман Шаха в сирийской районе Кобани охранял почётный караул турецкой армии - примерно 40 военнослужащих.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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