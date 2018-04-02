Гробница Шаха Сулеймана будет перенесена на прежнее место в Сирии – вице-премьер Турции

2 апреля 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гробница Шаха Сулеймана в Сирии, которая в целях безопасности была перенесена турецкой армией 22 февраля 2015 года, будет возвращена на прежнее место, сказал вице-премьер Турции Фикри Ишык, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Ишыка, ранее гробница была перенесена из северной части Сирии из-за опасности ее разрушения со стороны террористов «Исламского Государство» (ИГ), на турецко-сирийскую границу в село Эшме. При этом вице-премьер не уточнил точную дату возвращения гробницы Шаха Сулеймана на прежнее место.

Отметим, что согласно международному договору от 1921 года, место захоронения родоначальника Османской империи на берегу Евфрата является турецким анклавом.

Могилу Сулейман Шаха в сирийской районе Кобани охранял почётный караул турецкой армии - примерно 40 военнослужащих.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция и без согласия США может начать новую военную операцию в Сирии – эксперт
Турция 4 июля 2017 18:23
Российский ЗРК С-400 невозможно интегрировать в натовскую систему - министр обороны Турции
Турция 4 июля 2017 15:46
При необходимости Турция может начать новые военные операции в Сирии - министр
Турция 4 июля 2017 13:36
Турция увеличила военный контингент в Катаре
Турция 1 июля 2017 11:49
Турция и США обсудили ситуацию в регионе
Турция 29 июня 2017 09:39
Военная база Турции в Катаре исключительно внутреннее дело Анкары и Дохи – министр
Турция 23 июня 2017 12:11
Массовое отравление турецких военнослужащих может быть диверсией – министр
Турция 23 июня 2017 11:58
Турция наращивает оборонное производство – министр
Турция 22 июня 2017 10:05
В Турции по делу о массовом отравлении солдат задержан 21 человек
Турция 19 июня 2017 10:10
Министр обороны Турции отменил визит в Афганистан
Турция 1 июня 2017 15:19
За 20 месяцев в Турции обезврежено свыше 10 тысяч террористов - министр
В мире 10 апреля 2017 15:21
Автомобильный кортеж министра обороны Турции попал в аварию, имеются раненые
В мире 31 марта 2017 14:55
В Турции уничтожено более 9 тыс. боевиков РПК – министр обороны
Турция 6 марта 2017 10:35
Из-за ошибки США страдает Турция - министр обороны
В мире 6 января 2017 15:15
Турция - лидер в борьбе с терроризмом – министр
В мире 17 ноября 2016 17:31
Из рядов ВС Турции уволено свыше 20 тыс. военнослужащих - министр обороны
Турция 17 ноября 2016 17:10
Турция достроит стену на границе с Сирией к лету 2017 года
Турция 3 ноября 2016 07:04
Турция должна быть готова к любому развитию ситуации в Ираке - министр обороны
В мире 1 ноября 2016 18:14