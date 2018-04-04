В Анкаре начался саммит президентов Турции, России и Ирана

4 апреля 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре стартовал трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани, говорится в сообщении президентской администрации Турции.

В сообщении отмечается, что до проведения саммита состоялась двухсторонняя встреча трех президентов.

Отметим, что основной темой саммита является урегулирования сирийского конфликта.

Напомним, что для участия в саммите в Турции, накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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