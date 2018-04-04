В Анкаре начался саммит президентов Турции, России и Ирана

БАКУ /Trend/ - В Анкаре стартовал трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани, говорится в сообщении президентской администрации Турции.
В сообщении отмечается, что до проведения саммита состоялась двухсторонняя встреча трех президентов.
Отметим, что основной темой саммита является урегулирования сирийского конфликта.
Напомним, что для участия в саммите в Турции, накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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