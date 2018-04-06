ВС Турции в Сирии ведут борьбу с террористами – премьер

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в Сирии ведут борьбу с террористами, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во время визита в Монголию, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, цель Турции в Сирии - это обеспечение безопасности сирийского народа.

Он отметил, что, к большому сожалению, для некоторых стран Ближний Восток это только источник нефти и дохода.

«США и ООН не оказали никакого содействия в решении сирийского кризиса», - сказал Йылдырым.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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