Партия националистического движения за продление режима чрезвычайного положения в Турции

10 апреля 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия националистического движения (MHP) выступает за продление режима чрезвычайного положения в Турции. Об этом заявил сам лидер MHP Девлет Бахчели, пишут во вторник турецкие СМИ.

По словам Бахчели, режим чрезвычайного положения в Турции является необходимостью для обеспечения безопасности страны.

Лидер МНР отметил, что в Турции до сих пор остается опасность террористической организации «Хизмет» (движение Фетхуллаха Гюлена).

Отметим, что ранее Народная республиканская партия Турции (СНР) потребовала от правительства отмены режима чрезвычайного положения.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Ранее также сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Напомним, что в январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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