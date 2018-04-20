В ряде провинций Турции будут использоваться электрические автобусы

БАКУ /Trend/ - В двух турецких провинциях - Маниса и Элязыг будут функционировать 22 электрических автобусов, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что начало работы электрических автобусов запланировано на конец апреля текущего года.

Ожидается, что до конца 2018 года в турецкой провинции Шанлыурфа также будут функционировать 10 электрических автобусов.

Производство четырех моделей электрических автобусов налажено на предприятии турецкой автомобильной компании «Bozankaya».

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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