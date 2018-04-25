Азербайджан и Турция будут развивать отношения во всех сферах - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция будут развивать отношения во всех сферах, в том числе с сфере оборонной промышленности, cказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщают в среду турецкие СМИ.

«Сегодня Азербайджан и Турция реализуют важные экономические и энергетические проекты, такие как проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, TANAP, открытие которого состоится очень скоро», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что TANAP важен не только для Азербайджана и Турции, но и обеспечит энергетическую безопасность Европы.

Эрдоган отметил, что Турция и Азербайджан также реализуют в будущем ряд важных проектов, одним из которых является переход на национальную валюту в торговле.

По словам Президента Турции, после начала эксплуатации НПЗ Star Азербайджан станет инвестором номер один в Турции.

«Развитие экономических и энергетических отношений является для нас стратегическим приоритетом. Турция и Азербайджан - это одна нация, два государства » - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Азербайджан поддержал Турцию во время военной операции «Оливковая ветвь» и во время попытки военного переворота в Турции.

«Правительство Азербайджана и сегодня оказывает нужную и важную поддержку Турции в борьбе с движением FETÖ», - сказал Эрдоган.

Президент Турции также поздравил Азербайджан со столетием Азербайджанской Республики.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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