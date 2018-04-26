Турция против намерений США увязать поставки С-400 и F-35

БАКУ /Trend/ - Турция считает поставку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 и американских истребителей пятого поколения F-35 разными темами, которые нельзя связывать друг с другом, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

Как заявил ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35.

"Что касается заявлений США, то тут идет разговор двух серьезных государств (РФ и Турции) на уровне президентов, подписываются соглашения.. Это разные темы (C-400 и F-35). Мы партнеры с США по F-35. Продолжим сотрудничество и здесь, и там. Мы независимая страна и принимаем решения, которые наиболее оптимальны для нас и отвечают нашим национальным интересам", - сказал Демир российским журналистам на авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье.

Он добавил, что соглашение с РФ по С-400 "выполняется, как положено, никаких проблем с ним нет", и Турция ожидает начало поставок в июле 2019 года.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

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