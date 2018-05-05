Сирийцы в Турции смогут участвовать в парламентских и президентских выборах

5 мая 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирийские беженцы, проживающие в Турции, которые получат гражданство страны, смогут голосовать на предстоящих 24 июня парламентских и президентских выборах, пишут в субботу турецкие СМИ.

До сегодняшнего дня гражданство Турции получили свыше 20 тысяч сирийцев.

Отметим, что в настоящее время на территории Турции проживает около 3 миллионов сирийцев.

В Турции 24 июня пройдут президентские и парламентские выборы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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