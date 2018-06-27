Партия националистического движения Турции призвала продлить чрезвычайное положение в стране

БАКУ /Trend/ - Партия националистического движения (MHP)Турции призвала продлить чрезвычайное положение в стране, пишут в среду турецкие СМИ.

MHP объясняет это тем, что в стране все еще остается опасность, связанная с движением Гюлена, а также Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как сообщалось ранее, чрезвычайное положение в Турции должно быть отменено 19 июля этого года.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на досрочных президентских выборах.

«Режим ЧП является мерой, направленной на устранение террористической угрозы. После выборов 24 июня, в случае продления наших полномочий, мы в первую очередь рассмотрим вопрос о снятии режима ЧП», - сказал Эрдоган.

24 июня в Турции прошли парламентские и президентские выборы. По предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок «Народное единство» (Партия справедливости и развития - ПСР и Партия националистического движения - MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.