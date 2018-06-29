Западные страны не воспринимают нормальную критику - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Западные страны не в стоянии воспринимать нормальную критику, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
Глава дипломатического ведомства отметил, что при этом государства Европы в открытую критикуют Турцию, а также другие страны.
Чавушоглу отметил, что в рамках официальных встречах он неоднократно заявлял об этом европейским коллегам.
Комментируя отношения Турции и Евросоюза Чавушоглу сказал, что к великому сожалению ЕС не искренен в отношении к Турции.
«Если в Евросоюзе не желают чтобы Турция стала полноправным членом ЕС, то пускай в открытую заявят об этом», - сказал Чавушоглу.
Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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