Западные страны не воспринимают нормальную критику - МИД Турции

29 июня 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Западные страны не в стоянии воспринимать нормальную критику, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Глава дипломатического ведомства отметил, что при этом государства Европы в открытую критикуют Турцию, а также другие страны.

Чавушоглу отметил, что в рамках официальных встречах он неоднократно заявлял об этом европейским коллегам.

Комментируя отношения Турции и Евросоюза Чавушоглу сказал, что к великому сожалению ЕС не искренен в отношении к Турции.
«Если в Евросоюзе не желают чтобы Турция стала полноправным членом ЕС, то пускай в открытую заявят об этом», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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