Оборонная промышленность Турции на 60% обеспечивает потребности страны

2 июля 2018 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доля отечественного производства в турецкой оборонной промышленности составляет 60 процентов. Об этом в понедельник сообщил Trend источник в правительстве Турции.

По словам собеседника агентства, за последние 16 лет Турция смогла снизить свою зависимость от импорта продукции оборонной промышленности с 80 до 40 процентов.

«Цель Турции – довести к 2023 года долю производства национальной оборонной промышленности как минимум до 80 процентов», - сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, Турция также экспортирует продукцию национальной оборонной промышленности в ряд стран мира.

Источник также отметил, что в настоящее время экспорт продукции оборонной промышленности Турции превышает 160 миллиардов долларов США.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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