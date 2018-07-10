Турция намерена развивать отношения с ЕС – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Турция намерена развивать отношения с ЕС, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что отношения с ЕС все еще остаются приоритетом для Турции.

Напомним, что с переходом на президентскую форму правления в Турции, министерство по делам ЕС было объединено с министерством иностранных дел страны.

Отметим, что ранее экс премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно выросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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