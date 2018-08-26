Турецкая ракетная установка попала в Книгу рекордов Гиннесса

26 августа 2018 16:58 (UTC+04:00)

Система Jobaria Multiple Cradle Launcher разработки турецкой ROKETSAN вошла в книгу рекордов Гиннеса, сообщают турецкие СМИ.

Оригинальные разработки инженеров оборонпрома Турции получают международное признание.В частности, компания ROKETSAN предлагает своим клиентам, в числе которых ВС Турции, эффективные и перспективные решения.

ROKETSAN уже в течении 30 лет производит широкую гамму неуправляемых ракет, управляемых ракет с лазерным и инфракрасным наведением. Компания производит подсистемы для ракет, а также продукцию двойного назначения.

Известное американское оборонное издание DefenseNews уже два года включает ROKETSAN в рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (TOP 100).

При создании 87 процентов продукции компании используются сугубо турецкие технологии и материалы.

Очередным успехом инженеров ROKETSAN стало РСЗО с уникально высокой огневой мощью JDS Multiple Cradle Launcher, разработанное турецкими инженерами для нужд армии ОАЭ. 122-мм реактивная система залпового огня способна за две минуты выпустить 240 ракет на расстояние до 37 км. Площадь поражения РСЗО 4 квадратных километра.

Cистема включена в Книгу рекордов Гиннеса.

Турецкая компания с 2003 года реализует крупные оборонные проекты в ОАЭ.

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