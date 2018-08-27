В Стамбуле горят леса

БАКУ /Trend/ - В районе Бейкоз в Азиатской части Стамбула вспыхнул лесной пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.
К его тушению привлечены пожарные бригады, а также два вертолета. Согласно данным СМИ, в настоящее время удалось локализовать пожар.
О причине приведшей к пожару не сообщается.
Отметим, что третьего июля в окрестностях Стамбула вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию общей площадью два гектара.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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