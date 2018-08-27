В Стамбуле горят леса

27 августа 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Бейкоз в Азиатской части Стамбула вспыхнул лесной пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.

К его тушению привлечены пожарные бригады, а также два вертолета. Согласно данным СМИ, в настоящее время удалось локализовать пожар.

О причине приведшей к пожару не сообщается.

Отметим, что третьего июля в окрестностях Стамбула вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию общей площадью два гектара.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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