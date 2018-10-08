В Турции зафиксировано массовое отравление

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Газиантеп парами хлора отравились 32 человека, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что это произошло после дезинфекции бассейна в одном из спорткомплексов.

Состояние шести из них оценивается как тяжёлое.

Отметим, что до этого массовое отравление в Турции было зафиксировано в мае. В результате отравления был госпитализирован 81 военнослужащий.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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