Среди "желтых жилетов" во Франции есть члены РПК – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Среди "желтых жилетов" во Франции есть члены террористической организации РПК, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, этот факт известен Турции, но Франция до сих пор не расследует данный факт.

Он также отметил, что Турция неоднократно предупреждала западные страны о том, что рано или поздно РПК станет для них головной болью.

Отметим, что движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты стали выступать против институтов власти, которые обвиняются в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. В стране прошли уже восемь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежами магазинов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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